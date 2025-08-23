Bisnis Indonesia Premium
Perluasan Layanan, BRI Life Jalin Kerja Sama Strategis dengan International Assistance

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) resmi menjalin kerja sama strategis dengan International Assistance, perusahaan penyedia layanan jaringan medis global.
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:01
Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) resmi menjalin kerja sama strategis dengan International Assistance, perusahaan penyedia layanan jaringan medis global, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 19 Agustus 2025 di kantor IA International Assistance, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi BRI Life dalam meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan nasabah. Melalui kerja sama ini, BRI Life memperluas cakupan manfaat asuransi jiwa hingga ke level internasional, sekaligus menghadirkan kemudahan layanan administrasi klaim kesehatan lintas negara secara profesional dan efisien.

Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto didampingi oleh Head of Healthcare Ecosystem Division BRI Life, Anna Novy Handyani, serta Managing Director International Assistance, Ravi Kanason.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menyampaikan bahwa kerjasama ini menjadi momentum penting bagi BRI Life dalam memperkuat daya saing di industri asuransi. “Kerja sama dengan International Assistance membuka peluang besar bagi BRI Life, untuk menghadirkan layanan dengan standar internasional, sekaligus memperluas kapabilitas perusahaan dalam menjawab tantangan global,” ujar Aris.

Lebih lanjut, Aris mengatakan, “Dengan langkah ini BRI Life menegaskan komitmen untuk tidak hanya menjadi perusahaan asuransi jiwa yang kokoh di tingkat nasional, tetapi juga siap berkontribusi lebih luas di tingkat nasional maupun global. “Kolaborasi bersama International Assistance merupakan wujud nyata dari strategi BRI Life dalam memperkuat kualitas layanan dan memperluas akses perlindungan bagi nasabah”.

BRI Life meyakini, bahwa pengalaman dan jaringan internasional yang dimiliki International Assistance, akan menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, terpercaya, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan menjadi aktualisasi arah transformasi BRI Life menuju institusi asuransi jiwa yang adaptif dan inovatif. Kami meyakini bahwa keberhasilan perusahaan asuransi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial, tetapi juga oleh kemampuan untuk memahami kebutuhan nasabah, membangun kepercayaan, serta memberikan nilai tambah secara berkelanjutan,” papar Aris.

Head of Healthcare Ecosystem Division BRI Life Anna Novy Handyani, Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto dan Managing Director International Assistant Ravi Kanason saat penandatangan kerja sama.
