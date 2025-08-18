Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Konvoi Armada Bluebird di 80 Tahun Kemerdekaan

Konvoi dalam rangka merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, menjadi simbol perjalanan panjang Bluebird yang tumbuh bersama bangsa.
Abdullah Azzam
Abdullah Azzam - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:30
Share

Bisnis.com, JAKARTA - Konvoi transformasi layanan yang dipimpin oleh armada pertama yang ikonik Holden Torana, diikuti oleh Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan Cititrans saat melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

Konvoi dalam rangka merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, menjadi simbol perjalanan panjang Bluebird yang tumbuh bersama bangsa, mengantar masyarakat di berbagai momen penting, dan menjadi saksi berbagai fase bersejarah Indonesia.

Perjalanan ini dilakukan oleh para pengemudi dengan masa kerja panjang—sebagian telah mengabdi puluhan tahun dan menjadi garda terdepan menjaga kualitas dan konsistensi layanan dari masa ke masa. Kehadiran mereka di balik kemudi tidak hanya membawa armada, tetapi juga membawa cerita pengabdian dan kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Melalui momen ini, Bluebird menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi agar tetap relevan di setiap zaman, menghadirkan layanan mobilitas terintegrasi mulai dari taksi, shuttle, hingga bus, dengan akses yang mudah, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Konvoi Armada Bluebird di 80 Tahun Kemerdekaan
Konvoi transformasi layanan yang dipimpin oleh armada pertama yang ikonik Holden Torana, diikuti oleh Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan Cititrans saat melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025). Bisnis
1 / 2
Konvoi Armada Bluebird di 80 Tahun Kemerdekaan
Konvoi transformasi layanan yang dipimpin oleh armada pertama yang ikonik Holden Torana, diikuti oleh Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan Cititrans saat melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025). Bisnis
2 / 2
Penulis : Abdullah Azzam
Editor : Abdullah Azzam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share

Foto Lainnya

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
2+

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

35 menit yang lalu

Pesta Rakyat Jawa Timur
2+

Pesta Rakyat Jawa Timur

3 jam yang lalu

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora

4 jam yang lalu

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai
2+

Ekspor CPO Semester I 2025 Meningkat di Dumai

5 jam yang lalu

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi

6 jam yang lalu

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun

7 jam yang lalu

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
4 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Artikel Premium Lainnya

Berita Terkini lainnya

Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi
Jasa & Niaga
58 menit yang lalu

Buruh Wanti-Wanti Ancaman PHK Massal Buntut HGBT Dibatasi

Sebanyak 6 Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Sebanyak 6 Penerbangan Dibatalkan Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Live Hasil Indonesia Vs Mali U17, Garuda Muda Gagal Juara Piala Kemerdekaan 2025

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
News Insight
1 jam yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025
Nasional
1 jam yang lalu

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Kasus Jiwasraya: GMNI Pertanyakan Pengawasan OJK

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Virus Wuhan, SARS, Ular atau Kelelawar, dan Kesigapan China

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Ini Rapor Pemain AC Milan vs Brescia

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Citilink Cetak Rekor Net Profit Tertinggi

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Misil Iran Bikin 34 Prajurit AS Trauma Otak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas