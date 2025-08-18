Konvoi Armada Bluebird di 80 Tahun Kemerdekaan

Bisnis.com, JAKARTA - Konvoi transformasi layanan yang dipimpin oleh armada pertama yang ikonik Holden Torana, diikuti oleh Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan Cititrans saat melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

Konvoi dalam rangka merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, menjadi simbol perjalanan panjang Bluebird yang tumbuh bersama bangsa, mengantar masyarakat di berbagai momen penting, dan menjadi saksi berbagai fase bersejarah Indonesia.

Perjalanan ini dilakukan oleh para pengemudi dengan masa kerja panjang—sebagian telah mengabdi puluhan tahun dan menjadi garda terdepan menjaga kualitas dan konsistensi layanan dari masa ke masa. Kehadiran mereka di balik kemudi tidak hanya membawa armada, tetapi juga membawa cerita pengabdian dan kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Melalui momen ini, Bluebird menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi agar tetap relevan di setiap zaman, menghadirkan layanan mobilitas terintegrasi mulai dari taksi, shuttle, hingga bus, dengan akses yang mudah, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.