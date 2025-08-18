Kontribusi BTN dan Relawan BUMN Untuk Sejahterakan Rakyat Paser

Bisnis.com, JAKARTA - Para Relawan Bakti BUMN bersama Kementerian BUMN dan Karyawan BTN menyerahkan bantuan kepada Jajaran Perangkat Desa Adang Jaya dan Muara Adang di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

BTN berkolaborasi bersama para Relawan Bakti BUMN menggelar berbagai rangkaian kegiatan sosial di dua desa tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan meliputi posyandu balita dan ibu hamil, posyandu lansia, budidaya ayam petelur untuk ketahanan pangan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan desa, hingga penanaman ratusan bibit mangrove untuk pelestarian lingkungan.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen BTN untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN.