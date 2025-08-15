Peluncuran dan Bedah Buku Pengawasan Market Conduct

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meluncurkan buku Pengawasan Market Conduct. Buku berjudul Pengawasan Market Conduct: A Game Changer tersebut merupakan buku pertama yang membahas pengawasan market conduct atau perilaku pasar di Indonesia.