Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meluncurkan buku Pengawasan Market Conduct. Buku berjudul Pengawasan Market Conduct: A Game Changer tersebut merupakan buku pertama yang membahas pengawasan market conduct atau perilaku pasar di Indonesia.
Peluncuran dan Bedah Buku Pengawasan Market Conduct
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto