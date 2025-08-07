Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan bilateral Indonesia dengan Belarus memasuki babak baru yang lebih erat melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam lawatan pertama kalinya di Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenkov, menyepakati berbagai langkah konkret untuk mempererat kerja sama ekonomi, ketahanan pangan, investasi, hingga pertukaran budaya, dan pendidikan.

Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya Darmawan Utomo, mengapresiasi sejumlah kesepakatan penting yang dicapai Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenkov selama kunjungannya di Indonesia, salah satunya tentang Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) Indonesia–Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Ia meyakini bahwa inisiatif-inisiatif tersebut akan membuka ruang baru bagi kolaborasi konkret di bidang teknologi dan alat berat, hingga investasi dan pertukaran masyarakat.