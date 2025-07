Tingkat Inflasi Pada Juni 2025 Diperkirakan Akan Berada di Kisaran 2,2%

Bisnis.com, JAKARTA - Tingkat inflasi pada Juni 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 2,2% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Hal itu diestimasikan oleh ING Bank N.V., perbankan global berbasis di Amsterdam, dalam laporan bertajuk ’Asia week ahead: data to show uptick in inflation in South Korea and Indonesia’

Laporan tersebut menyebutkan bahwa inflasi diperkirakan akan terjadi di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan yang antara lain didorong oleh harga minyak yang lebih tinggi.