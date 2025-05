Nestle Indonesia Kembali Masuk Daftar LinkedIn Top Companies 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Nestlé Indonesia kembali menerima penghargaan sebagai salah satu tempat kerja terbaik versi LinkedIn Top Companies 2025, dua tahun berturut-turut sejak 2024 lalu. Tahun ini, Nestlé Indonesia menjadi satu-satunya perusahaan dari sektor makanan & minuman yang masuk dalam daftar bergengsi ini. Konsistensi ini menegaskan posisi Nestlé Indonesia sebagai perusahaan yang terus menghadirkan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan.

“Penghargaan ini merefleksikan komitmen Nestlé Indonesia dalam membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan penuh peluang untuk bertumbuh dan berkarir bagi seluruh karyawan. Kami percaya bahwa kesuksesan perusahaan hanya dapat dicapai ketika setiap individu diberi ruang untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Lebih dari itu, keberagaman tidak hanya memperkaya budaya kerja, tetapi juga memperluas perspektif dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik di setiap aspek bisnis,” ujar Samer Chedid, Presiden Direktur Nestlé Indonesia. “Kami akan terus memperkuat semangat ini dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan talenta terbaik Indonesia dapat tumbuh dan berkontribusi secara optimal,” lanjut Samer.

Selama lebih dari 50 tahun hadir di Indonesia, Nestlé percaya bahwa talenta adalah pilar utama dalam mendukung perjalanan bisnis yang berkelanjutan. Melalui semangat ‘Satu Nestlé, Satu Rasa’, perusahaan terus membangun budaya kerja yang inklusif, adaptif, dan kolaboratif, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang secara profesional maupun personal.

Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah meningkatnya durasi sesi pelatihan internal yang naik dua kali lipat pada tahun 2024 dibandingkan tahun dengan 2023. Peningkatan signifikan ini mencerminkan budaya belajar (learning culture) yang sangat kuat di lingkungan kerja Nestlé Indonesia.

Komitmen serupa juga tercermin dalam upaya mendukung keberagaman dan inklusi. Hasilnya, partisipasi perempuan di posisi manajerial di Nestlé Indonesia mencapai 44%. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan dan inisiatif, seperti program pengembangan global, pelatihan berkelanjutan, pendampingan psikologis dan konseling, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan untuk mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan profesional.

“Di Nestlé Indonesia, diversity and inclusion is in our DNA dan hal tersebut bukan sekadar jargon. Kami memiliki strategi konkret yang mencakup pembangunan fasilitas yang relevan, kebijakan progresif, dan aktivitas yang memberdayakan. Karena bagi kami, fasilitas tanpa kebijakan tidak akan berkelanjutan. Kebijakan tanpa aktivitas hanya akan menjadi jargon. Dan aktivitas tanpa fasilitas tidak menunjukkan komitmen nyata. Nestlé Indonesia memastikan ketiga aspek ini berjalan selaras dan terintegrasi. Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif adalah fondasi penting untuk menciptakan inovasi dan keberlanjutan,” tutur Fahrul Irvanto, Direktur Human Resources Nestlé Indonesia.

Komitmen ini pun dirasakan langsung oleh para karyawan melalui manfaat nyata dari budaya kerja yang inklusif dan fokus pada pengembangan diri. Salah satunya adalah Karima, Marketing Programmatic Manager Nestlé Indonesia yang mengapresiasi investasi perusahaan terhadap pertumbuhan karyawan. “Bagi saya, tempat kerja terbaik adalah yang benar-benar berinvestasi pada pertumbuhan karyawannya. Saya merasa beruntung menjadi bagian dari Nestlé, karena di sini kami didorong untuk terus berkembang melalui berbagai pelatihan dan pengetahuan yang diberikan. Tidak hanya keterampilan digital, tetapi juga kemampuan lain yang sangat bermanfaat untuk masa depan kami,” ujar Karima.

Di bawah inisiatif besar bertajuk Generation Inclusion, Nestlé Indonesia telah menjangkau lebih dari 100.000 talenta muda Indonesia sejak tahun 2020 melalui berbagai program pengembangan. Beberapa di antaranya termasuk Nestlé Management Trainee sebagai program akselerasi bagi calon pemimpin masa depan perusahaan, NESTERNSHIP yang merupakan program magang global untuk membangun potensi talenta, serta GEMILANG Technical Apprenticeship Program yang berfokus pada pemberdayaan talenta lokal di bidang STEM di sekitar area pabrik Nestlé, bekerja sama dengan serikat pekerja, pemerintah, sekolah vokasi, dan lembaga sertifikasi nasional. Selain itu, berbagai program edukatif seperti Nestlé Needs YOUth Masterclass, kunjungan langsung ke kantor pusat dan pabrik (Visit The Nest), serta program YES! Ready-to-Work Series terus dihadirkan untuk memperkuat kesiapan kerja generasi muda.

Lebih dari itu, Nestlé Indonesia juga menaruh perhatian khusus terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen ini didukung dengan penyediaan ruang laktasi di seluruh lokasi kerja, kebijakan cuti melahirkan selama 7,5 bulan bagi ibu dan 4 minggu untuk ayah, serta pengaturan kerja yang fleksibel. Sederet kebijakan ini dirancang untuk mendukung karyawan dalam menyeimbangkan peran di dunia kerja dan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Atas komitmennya, Nestlé Indonesia dianugerahi HerStory Indonesia Best Workplace for Women Awards 2024.

Nestlé Indonesia juga membuka ruang inklusi bagi penyandang disabilitas dengan lebih dari 30 peserta magang yang telah bergabung dalam SETARA Internship Program di kantor pusat dan Panjang Factory. Fasilitas seperti toilet dan mushola yang ramah disabilitas, serta pelatihan wajib terkait kesetaraan menjadi bagian dari upaya membangun budaya anti-diskriminasi serta untuk meneguhkan semangat inklusi dan memperluas kesadaran akan pentingnya keberagaman di lingkungan kerja.

LinkedIn Top Companies merupakan penghargaan tahunan yang menyoroti 15 perusahaan terdepan dalam menciptakan lingkungan kerja terbaik berdasarkan delapan pilar utama, yaitu keberagaman dan kesetaraan gender, kualitas talenta, pengembangan keterampilan, peluang jenjang karier, keterlibatan dan retensi karyawan, lingkungan kerja yang suportif, serta stabilitas perusahaan.

Terpilihnya Nestlé Indonesia dalam daftar LinkedIn Top Companies selama dua tahun berturut-turut, sekaligus sebagai satu-satunya perusahaan di sektor makanan dan minuman yang masuk dalam daftar, menjadi bukti nyata bahwa Nestlé Indonesia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai inti dari keberlanjutan jangka panjang.