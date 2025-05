FWD Agency Awards 2025 Wujud Apresiasi Kepada Agen Asuransi yang Berprestasi

Bisnis.com, JAKARTA - FWD Insurance menyelenggarakan FWD Agency Awards 2025 sebagai wujud apresiasi kepada agen asuransi yang berprestasi dan memiliki kinerja yang cemerlang.

Dalam acara tersebut, turut hadir jajaran manajemen FWD Insurance antara lain Direktur Utama FWD Insurance, Desy N. Widjaya dan Chief of Agency Ang Tiam Kit yang menyerahkan penghargaan kepada para agen asuransi, termasuk yang meraih penghargaan tertinggi yaitu Top Agent of The Year 2024.

FWD Agency Awards 2025 dimeriahkan oleh penampilan dari diva ternama Krisdayanti yang mempersembahkan lagu-lagu populer di hadapan para tamu undangan.

FWD Insurance memiliki lebih dari 40 kantor pemasaran di Indonesia yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi digital, sebagai bagian dari komitmen FWD Insurance mewujudkan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.