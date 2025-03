Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tajam ke posisi Rp16.480 pada Senin (3/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tajam ke posisi Rp16.480 pada Senin (3/3/2025).

Penguatan ini terjadi di tengah posisi greenback yang mengalami penurunan.

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup menguat 115,50 poin atau 0,70% ke level Rp16.480 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS melemah sebesar 0,30% menuju posisi 107,28.