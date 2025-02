SAHID Hotels & Resorts Ajak Pelaku Industri Pariwisata Tingkatkan Kualitas Pariwisata Indonesia

SAHID Destination Table Top 2025 mengajak pelaku industri pariwisata saling berbagi energi positif untuk bersama tingkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai national hotel chain legendaris di Indonesia dengan core value “Where traditions, culture, and service merged”, SAHID Hotels & Resorts kerap memprioritaskan pelayanan terhadap tamu dan wajib untuk selalu ditingkatkan. Salah satu bentuk apresiasi serta upaya menjaga hubungan baik dengan para klien, SAHID Hotels & Resorts menggelar Customer Gathering di penghujung bulan Februari 2025.

Mengangkat tren pariwisata tahun 2025, acara yang digelar di Grand Sahid Jaya Jakarta ini memperkenalkan tema “Spread The Wellness!” yang mengajak para pelaku industri pariwisata untuk saling berbagi energi positif dan prima untuk bersama tingkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

SAHID Destination Table Top 2025 akan dihadiri oleh tamu dari sektor travel agent, pemerintahan, corporate, hingga Wedding/Event Organizer pada 25 – 26 Februari 2025.

“Sahid Destination Table Top 2024 ini acara yang sangat baik, bertemunya seller dan buyer diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh tamu dari pemerintahan, korporasi, dan travel agent. Tentunya semoga kerjasama yang terjalin semakin baik dan berdampak positif bagi industri pariwisata khususnya perhotelan.” jelas Hariyadi B. Sukamdani selaku Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) saat dijumpai di kantor pusat Sahid Group.

Di event table top kedua oleh Sahid Hotels & Resorts ini akan ada 10 (sepuluh) unit yakni Grand Sahid Jaya sebagai tuan rumah, Sahid Raya Hotel Yogyakarta, Sahid Jaya Solo, Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, Sahid Surabaya, Sahid Jaya Lippo Cikarang, The Allure Villas Managed by SAHID, Adiroso Managed by SAHID, Lembah Ciater Resort Managed by SAHID, dan Sahid Bandara Soekarno Hatta.