BTN Transformasi Pengelolaan Sales KPR Non Subsidi

Bisnis.com, JAKARTA - BTN melakukan Kick Off New Sales Force Management KPR Non Subsidi, acara ini menandai transformasi pengelolaan tenaga penjualan BTN untuk meningkatkan layanan KPR Non Subsidi.

BTN memperkenalkan struktur baru, skema insentif berbasis performa, sistem monitoring digital, serta peran sales yang lebih jelas.

Dengan sistem ini, BTN berharap tenaga sales lebih produktif, profesional, efisien, terlatih, dan berorientasi layanan, guna mendorong pertumbuhan bisnis KPR Non Subsidi secara berkelanjutan.