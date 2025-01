BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Targetkan Transaksi Ekspor Rp1,44 Triliun

BRI menargetkan nilai kesepakatan bisnis dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Rp1,4 triliun (kurs Rp16.200 per dolar AS).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) kembali menggelar BRI UMKM EXPO(RT), yang diikuti 1.000 mitra bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 30 Januari-2 Februari 2025.

Peserta pameran terbagi ke dalam lima kategori utama, yaitu produk home decor & craft sebanyak 153 UMKM, kemudian food & beverage sebanyak 358 UMKM, accessories & beauty sebanyak 181 UMKM, fashion & wastra 273 UMKM, hingga healthcare & wellness sebanyak 35 UMKM.

BRI menargetkan nilai kesepakatan bisnis (business matching) dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dapat menyentuh 89 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1,4 triliun (kurs Rp16.200 per dolar AS).