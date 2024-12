Sepanjang 2024 PT Sentul City Tbk. Berhasil Membukukan Pendapatan Marketing Sales Sebesar Rp.3,4 Triliun

PT Sentul City Tbk. berhasil membukukan Pendapatan Bersih sebesar Rp426 miliar, dengan Laba Kotor sebesar Rp231 miliar pada Laporan Keuangan Q3/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan, karena merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, Pemilu Legislatif di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sementara residu dari Pilpres dan Pileg yang digelar pada awal tahun 2024 masih terasa, pada akhir tahun yang sama, Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Namun ditengah berbagai tantangan di sepanjang tahun 2024 ini, terutama dalam dunia perekonomian Indonesia, PT Sentul City Tbk berhasil meraih berbagai pencapaian yang membanggakan.

PT Sentul City Tbk. berhasil membukukan Pendapatan Bersih sebesar Rp426 miliar, dengan Laba Kotor sebesar Rp231 miliar dan Laba Bersih sebesar Rp26 miliar pada Laporan Keuangan Q3 tahun 2024.

Pencapaian penjualan (Marketing Sales) Perseroan pada tahun 2024 sebesar lebih dari Rp3,4 triliun.

Dengan semua pencapaian ini, PT Sentul City Tbk memperoleh pengakuan dari berbagai institusi atas kinerja Perseroan melalui pemberian berbagai penghargaan sepanjang tahun 2024, antara lain:

Proyek Spring Residence di kawasan Spring City, Sentul City meraih penghargaan Best Affordable Housing Development (Greater Jakarta) (Winner) dan Best Smart Home Development - Highly Commended (Silver) pada ajang Indonesia Property Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Property Guru.

Dalam acara Indonesia Most Acclaimed Companies 2024: Advancing Resilience with Continuous Innovation, PT Sentul City Tbk dianugerahi Indonesia Most Acclaimed Company 2024 dengan Outstanding Development of Modern and Independent City dalam kategori Property and Construction Industry. Selain itu dalam ajang yang sama juga memperoleh penghargaan Living Legend Company in Developing Modern Eco-City Concept to Provide Product Excellence.

Pada September 2024 dalam ajang Nawacita Awards 2024, Perseroan meraih penghargaan sebagai Pengembang yang Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya di ajang Properti Indonesia Award (PIA) 2024, dua proyek PT Sentul City Tbk berhasil meraih penghargaan yakni Proyek Spring Garden di kawasan Spring City, Sentul City mendapat penghargaan sebagai The Recognized Affordable Housing and Environmentally Friendly in Bogor, dan Proyek Spring Residence di kawasan Spring City, Sentul City, memperoleh penghargaan sebagai The Recognized Affordable Smart Home Concept in Bogor.

Untuk terus mengembangkan kawasan Sentul City, Perseroan saat ini sedang mengkaji dan mempersiapkan berbagai produk unggulan serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk kawasan tersebut.

Dalam upaya pembangunan kota terlengkap, PT Sentul City Tbk juga mengembangkan sektor pariwisata di kawasan kota Sentul City dan sekitarnya, dengan mendirikan Sentul Tourism Board yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Saat ini Perseroan akan memanfaatkan sisa waktu yang ada hingga 31 Desember 2024 untuk terus mendorong percepatan penjualan yang telah berjalan dengan baik dan berada di arah yang benar.