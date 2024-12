Diskusi tersebut membahas tentang strategi dan peluang dalam transisi menuju energi hijau

Others - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Diskusi bertema An Energy Transition Scenarios for Creating a Greener Future for Indonesia menjadi salah satu bagian pada acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025.

Diskusi tersebut membahas tentang strategi dan peluang dalam transisi menuju energi hijau