Bapanas Mencatat Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Pangan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik pada Senin (9/12) pagi, seperti sejumlah jenis cabai naik Rp4.430-Rp5.650 per kilogram menjadi Rp34.880-Rp44.310 per kg, dan bawang putih naik Rp5.410 menjadi Rp47.520 per kilogram.