Bisnis.com, JAKARTA - Pameran URBAN PULSE: Spectrum of Contemporary Art in Singapore yang berlangsung di WTC Tower 2 ini merupakan hasil kolaborasi dari UOB Indonesia, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, galeri ISA Art and Design dan Singapore Tourism Board.

Dalam pameran ini UOB Indonesia turut menampilkan dua karya finalis dari UOB Painting of The Year 2024 yang menunjukkan komitmen UOB dalam perkembangan dunia seni di Asia Tenggara