UOB Gelar Kompetisi Seni Rupa

UOB Painting of the Year 2024 Indonesia diselenggarakan sebagai bentuk komitmen UOB mendukung perkembangan seni rupa, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang kompetisi seni UOB Painting of the Year 2024 Indonesia diselenggarakan sebagai bentuk komitmen UOB dalam mendukung perkembangan seni rupa, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. Pemenang dalam kompetisi tersebut adalah Muhammad Yakin dengan lukisannya yang berjudul The Idol of Unmoved Uncaused Cause Mover.