Panin Dai-ichi Life Tanam 1.000 Pohon Bakau Bersama Karyawan dan Tenaga Pemasar

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 Juli, Panin Dai-ichi Life melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove atau tanaman bakau di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Sabtu, 27 Juli 2024.

Panin Dai-ichi Life kembali menunjukkan komitmennya dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor lingkungan dengan melakukan kegiatan yang berfokus pada konservasi atau pelestarian alam. Dalam kegiatan ini, hadir pula Satoshi Fujita selaku Wakil Presiden Direktur bersama dengan Martin Gunawan selaku Chief of Staff, Hendrawati Subali selaku Head of Bancassurance dan Andre Yoginata selaku Head of Marketing and Corporate Communications sebagai perwakilan dari Manajemen Panin Dai-ichi Life. Acara ini dihadiri juga oleh perwakilan distribution channel, baik dari kanal keagenan, bancassurance, dan syariah beserta perwakilan karyawan.

Melalui program kepedulian perusahaan yang bertajuk ‘PANIN DAI-ICHI LIFE PEDULI’, Panin Dai- ichi Life kembali bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Flora Mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Juhanna selaku Perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH) Flora Mangrove turut memaparkan program yang telah dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dalam pelestarian pesisir untuk mengatasi perubahan iklim dan pencemaran udara.

Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life, Fadjar Gunawan secara terpisah menyampaikan, “Panin Dai- ichi Life mendukung prinsip-prinsip ESG governance melalui kegiatan CSR. Kegiatan seperti ini sebagai bentuk komitmen nyata perusahaan untuk menjaga lingkungan, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar, dan menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.”

Mangrove dipilih karena kemampuannya dalam menyerap karbon dioksida dari udara dan air laut, sambil menjadi tempat perlindungan dan perkembangbiakan bagi berbagai spesies laut. Kehadiran mangrove tidak hanya mempengaruhi lingkungan sekitarnya, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya.

Panin Dai-ichi Life berharap bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut serta dalam upaya pelestarian hutan di Indonesia.

“Kami yakin langkah ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, membantu dalam pengentasan masalah perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup di sekitar wilayah ini. Terima kasih kepada semua yang telah turut serta dalam upaya menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan,” ucap Andre Yoginata.