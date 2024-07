5.000 Tiket F8 Sudah Terjual Melalui KallaFriends

Kalla saat ini telah menjual sebanyak 5 ribu tiket acara F8 melalui aplikasi kallafriends.

Bisnis.com, JAKARTA - Director of Sales and Marketing PT.Festival Delapan Indonesia Navisha Mardatillah (kedua kiri), Marketing, Strategy and Digialization Director Kalla Zumadi SM Anwar (kedua kanan), Strategic Management & Marketing Division Head Muhammad Shobirin (kanan), dan Corporate Communication Dept. Head Nadya Tyagita memberikan keterangan terkait kegiatan F8 (fashion, food, fiction writer dan fonts, fine art, folks, fusion music, flora and fauna, dan film) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/7/2024).

Kalla sebagai mitra PT.Festival Delapan Indonesia penyelenggara F8 mencatatkan hingga saat ini telah menjual sebanyak 5 ribu tiket melalui aplikasi kallafriends. Bisnis/Paulus Tandi Bone