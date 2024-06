Westlife Konser di Candi Prambanan

Grup band asal Irlandia Westlife menggelar konser yang mengambil lokasi di Candi Prambanan, Yogyakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Westlife menggelar konser The Hits Tour 2024 dengan membawakan sejumlah lagu hits seperti Beautiful in White hingga Flying Without Wings.

Grup band asal Irlandia tersebut membawakan sebanyak 19 judul lagu.