Perkuat Dampak Sosial, Karyawan Generali Indonesia Bagikan Pengetahuan kepada Komunitas Ibu Profesional

Generali Indonesia melalui gerakan The Human Safety Net Indonesia menitikberatkan pada dampak sosial dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari sekedar memberikan bantuan sosial, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Generali Indonesia”) melalui gerakan The Human Safety Net Indonesia menitikberatkan pada dampak sosial dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan program skilled volunteering, dimana Generali Indonesia mengajak partisipasi aktif para karyawan untuk terlibat dengan membagikan keterampilan atau skill kepada komunitas Ibu Profesional. Dihadiri oleh fasilitator-fasilitator dari beberapa wilayah jangkauan Komunitas Ibu Profesional di Indonesia, pada program ini, karyawan membagikan cara untuk memperkuat modul pelatihan bagi keluarga.

Berkolaborasi dengan Komunitas Ibu Profesional sejak tahun 2021, program The Human Safety Net Indonesia berfokus pada pembentukan ketahanan keluarga yang menjadi cikal bakal ketahanan suatu negara, dan para fasilitator ini merupakan garda terdepan yang akan mengedukasi langsung para ibu di berbagai wilayah untuk memberikan inspirasi dan pengajaran tentang pentingnya menjaga ketahanan keluarga dari berbagai sisi.

Diselenggaraan pada Kamis, 30 Mei 2024, acara ini dihadiri oleh tim Generali Indonesia, Rully Safari selaku Chief of Human Capital dan Windra Krismansyah selaku Head of Corporate Communications sekaligus Program Manager The Human Safety Net Indonesia serta turut hadir tim global The Human Safety Net, Yves Carbonnelle selaku Global Engagement & Communication dan Alan Barbieri selaku Head of Programmesserta Septi Peni Wulandani selaku Founder Komunitas Ibu Profesional.

Rully mengungkapkan, “Menciptakan masyarakat yang berkelanjutan merupakan sebuah komitmen besar dan jangka panjang. Kami menyadari bahwa Generali Indonesia tidak bisa bergerak sendiri dan membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak agar tujuan ini bisa terwujud serta mampu memberikan dampak ke semakin banyak orang. Untuk itu, kami terus memperkuat kolaborasi dan terus melibatkan berbagai stakeholders guna meningkatkan dampak sosial yang kami kontribusikan ke masyarakat. Dengan demikian, kami optimis program The Human Safety Net bisa terus mencapai visinya untuk membuka potensi masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan, sehingga mereka dapat mengubah kehidupan keluarga dan komunitasnya.”