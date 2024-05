PT Siloam International Hospitals Tbk. Bukukan Pertumbuhan Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih

PT Siloam International Hospitals Tbk. mencatatkan pertumbuhan Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih.

Bisnis.com, JAKARTA - Siloam telah menutup seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023 dengan dukungan penuh dari para pemegang saham.



Perseroan berhasil mempertahankan laju pertumbuhannya melalui pelaksanaan strategi 5 tahun yang menghasilkan peningkatan dalam payer mix, memperkuat kemampuan untuk melakukan perawatan klinis dengan kompleksitas yang lebih tinggi, peningkatan kualitas layanan/perjalanan pasien, optimalisasi perluasan jaringan, dan transformasi layanan kesehatan digital. Sebagai hasil dari keberhasilan implementasi dan eksekusi strategi sepanjang tahun 2023, Pendapatan, EBITDA, dan Laba Bersih Siloam dibukukan sebesar Rp8,66 triliun, Rp2,67 triliun, dan Rp1,25 triliun, masing-masing tumbuh 17,2%, 34,6%, dan 75,5% dibandingkan dengan tahun 2022.



RUPST juga telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 260 miliar, dengan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) sebesar 21% dari Laba Bersih tahun 2023. Dividen per saham tercatat sebesar Rp20,- per saham. Dividen tunai akan dibayarkan dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penutupan RUPST. Sisa laba bersih tahun buku 2023 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.



Pemegang saham memberikan wewenang kepada Direksi untuk mengalokasikan pembelian kembali saham Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP) (sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023) kepada peserta yang berhak berdasarkan pencapaian KPI yang disepakati untuk tujuan menyelaraskan tujuan manajemen dengan pemegang saham.



Pemegang saham menyetujui pengangkatan Bapak Rosan Perkasa Roeslani sebagai Presiden Komisaris Perseroan. Bapak Rosan memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Keuangan di Oklahoma State University, Amerika Serikat dan gelar Master of Business Administration dengan jurusan Manajemen Bisnis Internasional dari European University, Antwerp, Belgia. Melalui pengalaman dan keahliannya di bidang keuangan dan manajemen, beliau mengembangkan kemampuan dan kepemimpinannya dengan menjabat sebagai Presiden Komisaris di berbagai industri termasuk sebagai anggota Komite Investasi di Fortman Cline Asia, Komisaris di Saratoga Investama Sedaya, Ketua Umum KADIN, dan Wakil Presiden Komisaris di PT Pertamina dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Manajemen menyambut baik kehadiran Bapak Rosan sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan menantikan bimbingan dan kebijaksanaannya untuk membawa Siloam ke tahap pertumbuhan selanjutnya.



Presiden Direktur Siloam, Bapak Benny Haryanto, berkomentar mengenai RUPST: “Dengan senang hati saya umumkan bahwa di tahun 2023, Siloam telah mencapai hasil yang luar biasa dan menetapkan standar baru untuk keunggulan dalam industri kesehatan. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para mitra, pemangku kepentingan, dan pemegang saham atas dukungan dan kerja sama yang tak ternilai sepanjang tahun 2023. Manajemen juga menyambut baik kehadiran Bapak Rosan sebagai Presiden Komisaris Siloam. Bersama-sama, kami bertujuan untuk melanjutkan budaya inovasi dan keunggulan yang telah membawa Siloam ke tingkat yang lebih tinggi, dan saya yakin bahwa kemitraan kami yang berkelanjutan akan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar di masa depan.”