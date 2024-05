Sesi tersebut mengambil tema Towards A Global One-Health Approach In Public And Environmental Monitoring. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Water, Sanitation and Health team World Health Organization David Joseph Trouban (kiri) berbincang dengan Head of the Source to Sea Pollution United Nation Environment Programme Heidi Savelli-Soderberg (kedua kiri) dan Director of the Land and Water Division of the Food and Agriculture Organization (FAO) Li Lifeng (kedua kanan) dan European Commission Joint Research Centre Bernd Manfred Gawlik saat High Level Panel sesi ke-9 World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (22/5/2024).

Sesi tersebut mengambil tema Towards A Global One-Health Approach In Public And Environmental Monitoring. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Maulana Surya