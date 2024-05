Public Relations Manager Agincourt Resources Reni Radhan (kanan) menerima penghargaan dalam ajang SPS Awards 2024 di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Public Relations Manager Agincourt Resources Reni Radhan (kanan) menerima penghargaan dari pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam ajang SPS Awards 2024 di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Perusahaan pertambangan emas dan perak tersebut meraih penghargaan dalam kategori Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) sub kategori The Best of Corporate’s E-Magazine Silver Winner untuk majalah internal perseroan yakni Tona Nadenggan. Bisnis/Himawan L Nugraha