Nikmati Keindahan Timur Tengah di Majestic Moonlight Ramadan Lippo Mall Kemang

Lippo Mall Kemang menghadirkan nuansa Ramadan yang mewah pada dekorasi Ramadan tahun ini dengan mengangkat tema “Majestic Moonlight Ramadan”.

Bisnis.com, JAKARTA - Lippo Mall Kemang, salah satu mal yang dikelola PT Lippo Malls Indonesia menghadirkan nuansa Ramadan yang mewah dengan balutan warna gold pada dekorasi Ramadan tahun ini dengan mengangkat tema “Majestic Moonlight Ramadan”. Tampilan dekorasi dapat dinikmati pengunjung di atrium utama Lippo Mall Kemang dengan arsitektur yang tampil megah dengan beberapa pilar yang ditampilkan menyatu dengan area Ramadan Bazar yang menampilkan pernak pernik kebutuhan menyambut hari raya Idul Fitri, mulai dari busana muslim, kue kering lebaran dengan berbagai macam rasa, hingga pernak pernik dekorasi rumah seperti karpet dan lain sebagainya. Pada area Avenue of The Stars sebagai salah satu tempat buka puasa favorit, juga menghadirkan sentuhan dekorasi untuk memberikan moment Ramadan yang penuh dengan keindahan.

Beberapa performance juga disiapkan Lippo Mall Kemang untuk melengkapi Majestic Moonlight Ramadan dengan menampilkan keindahan tarian timur tengah seperti tarian rebana, lantern dance dan lantunan musik Darbuka yang akan mengiringi dan menemani pengunjung ngabuburit dan berbuka puasa yang akan tampil pada setiap akhir pekan dimulai hari Sabtu pukul 18.30 WIB. Cerita dongeng Aladdin dan Jasmine Parade lengkap dengan fire dance juga akan memberikan nuansa keseruan ngabuburit di Lippo Mall Kemang.

Lippo Mall Kemang juga memberikan program loyalty customer dengan program IftarRia yang berlangsung sejak 23 Maret hingga 7 April dengan memberikan cashback 100% berupa dining voucher untuk 30 pengunjung per hari yang berbelanja senilai Rp 200.000,-* per struk (tidak berlaku penggabungan dan kelipatan struk). Untuk dapat mengikuti program ini, pengunjung wajib menjadi member Styles dan melakukan redemption voucher IftarRia Cashback 100% di Counter Customer Service. Setelah redeem voucher, pengunjung akan mendapatkan e-ticket yang dapat ditukarkan dengan voucher IftarRia Cashback 100%.

Tidak hanya itu, Lippo Mall Kemang juga menghadirkan program THR (Telur Hari Raya) bagi 100 pengunjung pertama per harinya, mulai tanggal 28 - 31 Maret 2024. Pengunjung berkesempatan untuk memasukkan telur ayam sepuasnya ke dalam keranjang yang sudah disediakan dengan cukup membayar Rp 10.000,-* saja.

Dimas Kusuma selaku Mall Director Lippo Mall Kemang memberikan penjelasan, “Tema Majestic Moonlight Ramadan yang kami refleksikan dalam dekorasi dan rangkaian kegiatan di Lippo Mall Kemang selama bulan Ramadan kami harapkan dapat memberikan moment kehangatan Ramadan sebagai bulan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, sahabat dan kolega, serta menjadikan setiap kunjungannya di Lippo Mall Kemang menjadi lebih spesial dan berkesan.”

“Dengan beberapa restaurant baru di Lippo Mall Kemang khususnya di area Avenue of The Star, Avenue of The Star masih menjadi daya tarik pengunjung sebagai pilihan tempat berbuka puasa, dengan ambience dan pilihan restaurant sehingga kami juga memberikan sentuhan dekorasi dan beberapa performace Ramadan disini untuk memberikan nuansa berbuka puasa yang mengadaptasi budaya timur Tengah dengan harapan pengunjung dapat menikmati berbuka dengan suasana yang berbeda,” tutup Dimas.