Penandatanganan Perjanjian Offtake PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan BCI Minerals Ltd

Bisnis.com, JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan BCI Minerals Ltd menandatangani perjanjian Offtake untuk pembelian garam dari Proyek Mardie Salt BCI selama tiga tahun, dengan Chandra Asri memiliki hak untuk memperpanjang masa berlaku selama 3 tahun berikutnya dengan syarat tertentu pada Kamis (21/03) di Jakarta.

Kerja sama ini dilakukan untuk untuk mendukung ketersediaan pasokan bahan baku Pabrik Chlor-Alkali dan Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC) berskala global yang tengah dikembangkan Chandra Asri. Volume kontrak (per Tahun Kontrak) untuk garam adalah 300.000 ton per tahun pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 600.000 ton per tahun pada tahun kedua dan ketiga sesuai dengan progresi Proyek