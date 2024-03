BTN Syariah Apresiasi Developer Berkinerja Terbaik

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar memberikan piagam penghargaan kepada para mitra developer BTN Syariah pada ajang BTN Syariah Developers Awards Tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar memberikan piagam penghargaan kepada para mitra developer BTN Syariah pada ajang BTN Syariah Developers Awards Tahun 2023 yang sekaligus dilaksanakan lftar Ramadan.

Pada ajang tersebut BTN Syariah memberikan penghargaan kepada 51 developer yang terbagi dalam lima kategori award yakni Developer Subsidi Terbaik, Developer Non Subsidi Terbaik, Developer Komersial Terbaik, Mitra Komersial Terbaik dan The Most Potential Developer. Penghargaan diberikan atas kinerja para developer yang sangat baik pada tahun 2023 seperti dari sisi realisasi KPR terbanyak dan realisasi KYG dan Non-KYG tertinggi.