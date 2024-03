Harga Cabai Merah Keriting Tembus Rp113.610 Per Kilogram

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional harga cabai merah keriting tingkat eceran di Riau berada dikisaran Rp113.610 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional per pukul 15.30 wib, harga cabai merah keriting tingkat eceran di Riau berada dikisaran Rp113.610 per kg, atau tertinggi dibanding provinsi lain dimana harga eceran tertinggi nasional sebesar Rp67.590 per kg.