Resmi Melantai di Bursa, Kapitalisasi Pasar Saham NICE Mencapai Rp 2,66 Triliun

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman memberikan sambutan saat pencatatan saham perdana PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) di Jakarta, Selasa (9/1/2024). PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih nikel resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.216.404.000 saham yang merepresentasikan 20% kepemilikan NICE dengan harga penawaran Rp. 438 per lembar saham sehingga nilai IPO NICE adalah Rp. 532,78 miliar, dengan kapitalisasi pasar saham NICE mencapai Rp 2,66 triliun. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Director of Finance PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) Hendra Prawira (dari kiri) bersama dengan Ultimate Beneficial Owner Herman Herry Adranacus, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, President Director PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) Stevano R. Adranacus, President Commisioner Victor A. Susantyo, Independent Commisioner Raden Sukhyar, Director of Operations Michael Susantyo, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI Sunandar saat pencatatan saham perdana NICE di Jakarta, Selasa (9/1/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia Sunandar (dari kanan) bersama dengan President Director PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) Stevano R. Adranacus, Independent Commisioner Raden Sukhyar, President Commisioner Victor A. Susantyo, Director of Operations Michael Susantyo dan Director of Finance Hendra Prawira saat pencatatan saham perdana di Jakarta, Selasa (9/1/2024). PT Adhi Kartiko Pratama Tbk. (NICE), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih nikel resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.216.404.000 saham yang merepresentasikan 20% kepemilikan NICE dengan harga penawaran Rp. 438 per lembar saham sehingga nilai IPO NICE adalah Rp. 532,78 miliar, dengan kapitalisasi pasar saham NICE mencapai Rp 2,66 triliun. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti