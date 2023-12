TipTip Terima Penghargaan Google Play Best of 2023

Chief of Product TipTip Joseph Zhou (tengah) memperlihatkan penghargaan Google Play Best of 2023 yang diterimanya, di Jakarta, Jumat (15/12/2023). Saat ini, TipTip memberikan dampak positif finansial terhadap kreator dengan komunitas dan juga komunitas sendiri, dengan rata-rata pendapatan Rp9,3 juta per bulan dan 65% berasal dari kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia. Melalui pencapaian ini, TipTip bersiap untuk perkuat eksistensi di tier 2 dan tier 3 Indonesia pada 2024. Bisnis