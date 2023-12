Dirut Bank BTN Sabet Banker of The Year 2023

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitulu menerima penghargaan Bankers of The Year 2023 pada ajang Infobank 100 CEO & The Next Leaders Forum di Jakarta, Selasa (5/12). Nixon LP Napitupulu dalan ajang tersebut mendapatkan dua penghargaan yakni Bankers of The Year 2023 dan Top 100 CEO 2023 atas kiprahnya di industri perbankan Indonesia dan berkontribusi kepada perekonomian nasional.