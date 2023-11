Seniman asal Qatar Yousef Ahmad (tengah), seniman Widi Pangestu (kanan), dan Pakar Museum Senior dari Years of Culture Aisha Al Misnad memberikan keterangan saat konferensi pers Pameran Dialogue of Paper di Jakarta, Jumat (24/11/2023). Pameran tersebut sebagai bagian dari Year of Culture Qatar-Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada 25 November hingga 16 Desember 2023 di Galeri Emiria Soenassa TIM. Dialog budaya ini digambarkan melalui karya seni kolaboratif yang mempertemukan dua seniman melalu media papermaking. Bisnis/Fanny Kusumawardhani