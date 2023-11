Bank BTPN Economic 2024 Bahas Tentang Strategi Menyongsong Tahun 2024

Next

Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) Henoch Munandar memberikan paparan saat acara Bank BTPN Economic 2024 di Jakarta, Rabu (22/11/2023). Mengusung tajuk Navigating through 2024: Strategies for Resilience and Growth, acara tersebut memberikan informasi terkini untuk memahami lebih dalam tentang strategi menyongsong tahun 2024 dan strategi keberlanjutan serta berpartisipasi dalam perbincangan mengenai keuangan berkelanjutan. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

