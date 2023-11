AIA Indonesia Luncurkan Fitur Terbaru Gym Partner di Aplikasi AIA Vitality

Aktris & Health Enthusiast Adinia Wirasti (kiri) dan Chief Operating Officer Evolution Wellness David Prosser memberikan keterangan saat peluncuran fitur terbaru Gym Partner pada aplikasi AIA Vitality yang bekerja sama dengan pusat kebugaran Celebrity Fitness & Fitness First (CF & FF) di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Melalui kerjasama gym partner ini, member AIA Vitality yang juga merupakan member dari Celebrity Fitness dan Fitness First akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti diskon membership fee sebesar 20%, tambahan 100 poin Vitality per kunjungan, dan 750 poin Vitality setiap kali melakukan fitness assessment di CF & FF, dengan bonus 750 poin Vitality jika hasil assessment baik dan tes kebugaran gratis. Bisnis/Arief Hermawan P

Head of AIA Vitality Jong Wie Siu (kiri) bersama Aktris & Health Enthusiast Adinia Wirasti memberikan keterangan saat peluncuran fitur terbaru Gym Partner pada aplikasi AIA Vitality yang bekerja sama dengan pusat kebugaran Celebrity Fitness & Fitness First (CF & FF) di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Melalui kerjasama gym partner ini, member AIA Vitality yang juga merupakan member dari Celebrity Fitness dan Fitness First akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti diskon membership fee sebesar 20%, tambahan 100 poin Vitality per kunjungan, dan 750 poin Vitality setiap kali melakukan fitness assessment di CF & FF, dengan bonus 750 poin Vitality jika hasil assessment baik dan tes kebugaran gratis. Bisnis/Arief Hermawan P