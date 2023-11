HunIndoTech 4.0 Business Forum Bahas Peningkatan Sektor Transportasi Melalui MLFF

Wakil Ketua Komite Bilateral Hongaria dan Kroasia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Reza Maulana (dari kiri), Government Commissioner of Ministry of Interior of Hungary Gyula Ruszo, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan President Director PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg berbincang di sela-sela konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/11/2023). HunIndoTech 4.0 Business Forum yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Hongaria untuk Indonesia dan Kadin Indonesia yang akan berisi kegiatan diskusi panel yang mengangkat enam tema, yaitu peningkatan sektor transportasi dan logistik melalui teknologi MLFF, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara, Industry 4.0 dan teknologi 5G, serta keamanan siber sebagai bagian integral dalam sistem pertahanan. Bisnis/Himawan L Nugraha