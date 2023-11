Ajang Olahraga Bersama Prudential Hadir di Bandung

Sejumlah peserta mengikuti K-POP Cardio pada even PRUActive Family by Prudential di Trans Convention Centre, Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023). PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) hadirkan ajang olahraga bersama, PRUActive Family by Prudential, meliputi: family fun workout (Zumba Fitness, K-POP Cardio, HIP-HOP Cardio dan Fun Exercise), medical check up dan konsultasi kesehatan hingga aktivasi booth, untuk mendorong gaya hidup sehat sejalan dengan misi perusahaan untuk melindungi masyarakat Indonesia di setiap jenjang kehidupan, untuk masa depan. Tahun ini, program PRUActive Family diadakan di empat kota, yaitu Surabaya, Bandung, Makassar, dan Jakarta, dengan menyasar 5.000 peserta. Bisnis/Rachman

Chief Customer & Marketing Officer PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) Karin Zulkarnaen (ketiga kanan) meninjau booth knsultasi kesehatan pada even PRUActive Family by Prudential di Trans Convention Centre, Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023). Prudential Indonesia hadirkan ajang olahraga bersama, PRUActive Family by Prudential, meliputi: family fun workout (Zumba Fitness, K-POP Cardio, HIP-HOP Cardio dan Fun Exercise), medical check up dan konsultasi kesehatan hingga aktivasi booth, untuk mendorong gaya hidup sehat sejalan dengan misi perusahaan untuk melindungi masyarakat Indonesia di setiap jenjang kehidupan, untuk masa depan. Tahun ini, program PRUActive Family diadakan di empat kota, yaitu Surabaya, Bandung, Makassar, dan Jakarta, dengan menyasar 5.000 peserta. Bisnis/Rachman