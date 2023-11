BRI Life Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang Top 20 Financial Award 2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life berhasil menerima dua penghargaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh The Finance di Jakarta (14/11), yakni Top 20 Financial Award 2023 kategori Perusahaan Asuransi Jiwa Berpremi Bruto Rp. 5 Triliun ke atas, serta Best CFO Category Life Insurance.



Ajang penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga keuangan yang berhasil bertahan, tumbuh sangat baik, dan besar dengan melihat pada pertumbuhan kinerja bank pada tiga periode terakhir dengan kinerja keuangan mulai tahun 2021, 2022 dan 2023.



Selain itu, apresiasi khusus diberikan kepada Chief Financial Officer (CFO), yang dinilai mampu melakukan adaptasi dan inovasi, serta memberi kontribusi besar terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaannya mampu tumbuh dan sustainable.



Direktur Keuangan BRI Life Lim Chet Ming, yang hadir dalam perhelatan Top 20 Financial Award 2023, sekaligus menerima penghargaan Best CFO Kategori Asuransi Jiwa dengan Premi Bruto 5 triliun keatas menyampaikan bahwa, CFO memiliki peranan yang sangat strategis, mengingat tanggung jawab sebagai pengelola keuangan Perusahaan dan value driver dalam keberlanjutan yang mampu menjaga akuntabilitas perusahaan guna menunjang proses bisnis internal dan eksternal.



Menurut Lim, “Jika dulu departemen finance hanya berfokus pada reporting performance, tapi sekarang memegang peranan penting dalam memastikan fungsi keuangan selaras dengan tujuan bisnis, mendukung proses penciptaan nilai serta menjadi katalisator inovasi dan transformasi, sekaligus manager risiko sehingga langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada revenue Perusahaan. Oleh karena setiap CFO harus bekerja extra cerdas, extra keras dan tangguh mengeksekusi dalam rangka memberi makna Indonesia”



“Mewakili BRI Life, manajemen mengucapkan terima kasih pada seluruh insan BRILife yang terus berdedikasi dan bekerja keras sehingga Perseroan tetap bertumbuh dengan optimal untuk terus Mem BRILife kan Indonesia” tutup Lim.