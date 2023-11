Pameran Industri Percetakan dan Pengemasan Siap Digelar

Chairman of Drupa Committee Andreas Pleske (dari kiri), Director Drupa, Messe Dusseldorf GmbH, Sabine Geldermann, Project Manager PT Wakeni Vera Siregar, Founder Asosiasi Teknik Grafika dan Media Indonesia (ATGMI) Herman Pratomo, dan Board of Management of VDMA e. V. Director of Print & Paper Association (DuP), berbincang usai presentasi tentang Drupa 2024 di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Jelang Drupa 2024 yang merupakan pameran terbesar di dunia untuk industri percetakan dan pengemasan, Messe Düsseldorf selaku penyelenggara pameran melakukan roadshow ke Indonesia untuk bertemu dan berdiskusi dengan para pelaku industri percetakan dan pengemasan. Bisnis/Arief Hermawan P