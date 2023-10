Dorong Masyarakat Adopsi Gaya Hidup Sehat

Peserta melakukan gerakan yoga saat mengikuti acara The Power of Yoga and Finding Your Balance di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif. Sebelumnya penggagas aplikasi kebugaran Habuds, Irene Tanihaha berhasil meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Perempuan Termuda Penggagas Aplikasi Pelacak Kesehatan. Bisnis/Abdurachman

Penggagas Aplikasi Habuds dan Instructure Yoga, Irene Tanihaha mengikuti acara The Power of Yoga and Finding Your Balance di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/10/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif. Sebelumnya penggagas aplikasi kebugaran Habuds, Irene Tanihaha berhasil meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Perempuan Termuda Penggagas Aplikasi Pelacak Kesehatan. Bisnis/Abdurachman