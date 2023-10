Kolaborasi Under Armour Indonesia dan Darbotz

Assistant Manager Marketing Communications Under Armour Indonesia Faldy Efadua (kanan) dan seniman Darbotz memberikan paparan saat acara peluncuran kampanye Into the Wild di Jakarta, Jumat (27/10/2023). Under Armour Indonesia berkolaborasi dengan seniman Darbotz dengan melahirkan Under Armour x Darbotz Capsule Collection yang terdiri atas pakaian dan topi lari edisi khusus dengan desain unik yang menjadi ciri khas Darbotz. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Assistant Manager Marketing Communications Under Armour Indonesia Faldy Efadua (kiri) dan seniman Darbotz berbincnang di sela-sela acara peluncuran kampanye Into the Wild di Jakarta, Jumat (27/10/2023). Under Armour Indonesia berkolaborasi dengan seniman Darbotz dengan melahirkan Under Armour x Darbotz Capsule Collection yang terdiri atas pakaian dan topi lari edisi khusus dengan desain unik yang menjadi ciri khas Darbotz. Bisnis/Fanny Kusumawardhani