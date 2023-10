Bank BTN Raih Best Digital 5.0 Keterbukaan Informasi Publik

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, meraih penghargaan badan publik Best Digital 5.0 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Awards 2023 untuk kelompok Jasa Keuangan Perbankan di Nusa Dua, Bali (Jumat 27/23). Award yang diterima Bank BTN tersebut didasarkan pada tingkat keterbukaan informasi yang dilakukan korporasi diukur secara kuantitas dan kualitas dengan lebih menekankan keterlibatan atau kualitas komunikasi dengan publik melalui media sosial. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro dan diterima oleh Corporate Secretary Bank BTN, Ramon Armando.



