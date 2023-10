Makassar Leadership Summit 2023 Akan Digelar Pada 27 November Mendatang

Next

Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Sulawesi Selatan Disa Rizky Novianty menjelaskan terkait rencana Makassar Leadership Summit (MLS) 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/10). MLS 2023 akan mengangkat tema ‘Empowering and Shaping Future Leaders for a Transformative and Sustainable Indonesia’ menghadirkan pembicara Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, Komisaris Bio Farma Tanri Abeng dan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sinta Kamdani. Bisnis/Paulus Tandi Bone

Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Suhardi (kedua kanan), Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Sulawesi Selatan Disa Rizky Novianty (kedua kiri), Direktur Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) Sulsel Baso Alim Bahri (kiri) dan Wakil Ketuaq Apindo Sulsel Ahmadi menjelaskan terkait rencana Makassar Leadership Summit (MLS) 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/10). MLS 2023 akan mengangkat tema ‘Empowering and Shaping Future Leaders for a Transformative and Sustainable Indonesia’rnmenghadirkan pembicara Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, Komisaris Bio Farma Tanri Abeng dan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sinta Kamdani. Bisnis/Paulus Tandi Bone