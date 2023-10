Bank BTPN Kedepankan Prinsip Berkelanjutan dan Berinisiatif Mengimplementasikan Dekarbonisasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank BTPN Tbk. (Bank BTPN) senantiasa mengedepankan prinsip berkelanjutan dan berinisiatif mengimplementasikan dekarbonisasi dalam operasional bisnisnya. Inisiatif tersebut antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan Sustainability Seminar 2023.



Mengusung tema Beyond Energy Transition: Seizing Opportunities in The Pathway to Net Zero Economy, seminar ini diselenggarakan dalam rangka berbagi pengetahuan kepada nasabah korporasi tentang usaha-usaha dekarbonisasi.



Seminar ini merupakan gelaran kedua yang diikuti oleh sedikitnya 200 peserta dari 60 perusahaan.