Artajasa Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang The Asian Business Review

Bisnis.com, JAKARTA - PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), pionir sistem pembayaran elektronis terdepan di Indonesia, meraih 2 (dua) penghargaan: Indonesia Product Experience of the Year, Category Financial Services dan Indonesia Service Experience of the Year, Category Financial Services dalam ajang yang diselenggarakan majalah The Asian Business Review.

Dalam keterangannya, Armand Hermawan mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT, dan Pemegang Saham, Komisaris, Manajemen serta Karyawan yang selalu mendukung setiap aktivitas perusahaan. Apresiasi ini dapat diraih karena Artajasa memiliki tim yang punya semangat untuk maju, solid, kreatif, dan inovatif.

“Ini merupakan sebuah kehormatan dan milestone bagi Artajasa. Melalui penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi kami untuk terus mendorong kemajuan industry sistem pembayaran, baik perbankan, financial technology dan industri keuangan yang terkait lainnya serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi dan inovasi digital dalam ekosistem sistem pembayaran yang dibangun Artajasa untuk skala nasional maupun regional,” jelas Armand.