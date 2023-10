BTN Raih The Asian Experience Award 2023

Direktur Institutional Banking Bank BTN Hakim Putratama menerima penghargaan dari Contributing Editor Charlton Media Group (CMG) Singapore Simon Hyett dalam ajang The Asian Experience Award 2023 yang diselenggarakan The Asian Business Review di Singapura, Kamis (5/10/2023). Dalam ajang tersebut Bank BTN meraih dua penghargaan pada ketegori Indonesia Service Experience of the Year atas transformasi layanan kredit dan Indonesia Partner Experience of the Year atas transformasi layanan nasabah dengan digital ekosistim perumahan yang dibangun perseroan.