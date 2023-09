SwissCham Bersama Kadin Indonesia Luncurkan Jaringan Indonesia Sustainability 4.0

Chair of International Relations of Apindo Chatharina Widjaja memberikan paparan saat peluncuran Indonesia Sustainability 4.0 Network di Jakarta, Selasa (26/9/2023). Kamar Dagang Swiss Indonesia (SwissCham) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) secara resmi meluncurkan Jaringan Indonesia Sustainability 4.0. Jaringan ini akan menampilkan program yang komprehensif dan berkesinambungan, termasuk sesi pendidikan, pelatihan, dan lokakarya; kolaborasi proyek; serta business needs matching. Bisnis/Abdurachman

Chair of International Relations of Apindo Chatharina Widjaja (tengah) , Head of Sustainability and Innovation Sectoral Group SwissCham sekaligus Presiden Direktur PT Anugerah Pharmindo Lestari, Christophe Piganiol (kanan), dan Coordinator of National Secretariat Experts Team for SDGSrnYanuar Nugroho berbincang seusai meluncurkan Indonesia Sustainability 4.0 Network di Jakarta, Selasa (26/9/2023). Kamar Dagang Swiss Indonesia (SwissCham) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) secara resmi meluncurkan Jaringan Indonesia Sustainability 4.0. Jaringan ini akan menampilkan program yang komprehensif dan berkesinambungan, termasuk sesi pendidikan, pelatihan, dan lokakarya; kolaborasi proyek; serta business needs matching. Bisnis/Abdurachman