LG Electronics Targetkan TKDN Capai 25 Persen Pada 2024

Product Director Business Solution of LG Electronics Indonesia Kang Juntae (kanan) berbincang dengan Head of IT & ID B2B Agustian Yusetia di sela-sela peluncuran Product Introduction - LG B2B New Collection di LG R&D Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/9/2023). Deretan produk yang diperkenalkan tersebut adalah LG Magnit Micro LED (LSAB009), layar penampil premium dengan fleksibilitas tinggi, LG CreateBoard (TR3DK), papan tulis interaktif pendukung kegiatan belajar lebih partisipatif, Digital Signage (UH5N-E dan UM5N-H), media penampil kelas profesional untuk beragam kebutuhan serta Hotel TV (UM767H0SB), kenyamanan dari keramahan yang elegan. LG berkomitmen untuk mencapai target nilai rata-rata TKDN di atas 25% pada 2024 untuk keseluruhan produk-produk yang diperkenalkan tersebut. Bisnis