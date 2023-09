PT Bank HSBC Indonesia Salurkan Pinjaman Berjangka Hijau Sebesar US$20 Juta

Head of Commercial Banking for South and Southeast Asia HSBC Amanda Murphy memberikan kata sambutan di sela penandatanganan kerja sama pinjaman berjangka hijau di Jakarta, Senin (18/9/2023). PT Bank HSBC Indonesia menyalurkan pinjaman berjangka hijau sebesar USD20 juta kepada PT Indo-Rama Synthetics Tbk., guna mendukung upaya Indo-Rama mengurangi konsumsi energi melalui instalasi mesin-mesin baru dengan teknologi dan penggunaan energi yang lebih efisien pada perluasan pabrik benang pintal, serta meningkatkan pencapaian ESG dari Indorama Group secara keseluruhan. Bisnis/Arief Hermawan P