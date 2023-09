BTN Terima Penghargaan Best Bank for CSR In Indonesia Dari Asia Money

Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Oni Febriarto Rahardjo bersama Head of Communication Department Bank BTN Dody Agoeng berfoto bersama seusai menerima penghargaan 'Best Bank for CSR in Indonesia' dari Asia Money di Marina Bay Sands Expo, Singapura, Selasa (26/9/2023). Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas sepak terjang Bank BTN mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi keluarga atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Bank BTN juga terus berinovasi dalam menggelar kolaborasi apik antara bisnis dan program CSR yang berfokus mendukung keluarga di Indonesia sekaligus menjadikan BTN tumbuh berkelanjutan.