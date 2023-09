CIMB Niaga Luncurkan KPR XTRA Online Form Untuk Percepat Pengajuan KPR

Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Noviady Wahyudi (tengah), Head of Secured Lending & Deposit Business Febrian Sugiharta (kedua kanan), Head of Consumer Credit Underwriting Djojo Boentoro (kiri), Head of Non Branch Channel Heintje Mogi (kedua kiri), dan Head of Sharia Consumer Bung Aldilla, berbincang di sela peluncuran KPR XTRA Online Form di Jakarta, Kamis (14/9/2023). KPR XTRA Online Form ini merupakan terobosan baru dalam mempercepat proses pengajuan KPR di CIMB Niaga, di mana hanya dalam waktu 30 menit nasabah bisa mendapatkan kepastian persetujuan prinsip dengan hanya melampirkan KTP, NPWP, dan data penghasilan. Nasabah juga bisa memonitor status proses pengajuan KPR melalui email yang terdaftar di Bank. Bisnis/Arief Hermawan P